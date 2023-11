Kadõrovi 15-aastasest pojast saab venelase peksmise tõttu troonipärija

Usuliste teenete all peetakse ilmselt silmas isa Ramzani avaldatud videot, kus näeb Adami peksmas koraani rüvetamise eest vahistatud venelast Nikita Žuraveli. Vastuseks Vene meedias väljendatud meelepahale alustas Groznõi politsei juhtunu asjus uurimist, kuid leidis, et Adam on alaealine ja seaduse järgi tema vastu kriminaalasja algatada ei saa. Rangelt võttes ei luba seadus alaealisele anda ka ordeneid, ent siin tegi Tšetšeenia valitsus mõistetavalt Adamile erandi.