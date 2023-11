KULTUURIBIIT | Näitlejate Ester Kuntu, Maria Paiste ja Anumai Raska playlist

Näitlejate muusikasoovitused (kuulata saab ka siit) on koostatud silma pidades just neid kolme õde.

1) Mõeldes õdedele:

COCO ROSIE - By Your Side

I’ll always be by your side

Even when you’re down and out

’Cause it’s nearly midnight

And all I want with my life

Is to die a housewife

Is to die a housewife

2) Mõeldes igavikule ja tulevikule

Caroline Polachek - The Gate

3) Kurat, kuidas tahaks elada

Mad. Ave Perfume Ad

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

4) Ma oleksin nagu laeval, mille suured purjed on täis tuult. Pea kohal lõputu sinine taevas ja seal lendavad suured valged linnud

ETM - Find Ur Way (Hudson Mohawke Cover)ETM - Find Ur Way (Hudson Mohawke Cover). Lugu kuuleb siit.

5) Veršinin Mašale:

Tom Waits - Martha

I guess that our being together

Was never meant to be

And Martha, Martha

I love you, can’t you see?

6) Sest mitte keegi ei maga

Luciano Pavarotti „Nessun dorma“

7) Lugu sellest, mis saab siis, kui ei maga

Peggy Lee - Is That All There Is ?

8) We’re all gonna die

We’re all gonna die

We’re all gonna die

We’re all gonna die

Sufjan Stevens - „Fourth Of July“

9) Millist und tahaks

Eesti Filharmoonia Kammerkoor - In Paradisum

10) Oli kolm väikest tirtsu

Donna Lewis - I Love You Always Forever