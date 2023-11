Laste väärkohtlejad saab kohtus süüdi mõista ka aastaid pärast teo toime panemist

18. november oli laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev. Euroopa Nõukogu ametlikel andmetel on iga viiendat last seksuaalselt väärkoheldud, kuid tegelikult võib see osakaal veelgi suurem olla. Tänavu kümne kuu jooksul ainuüksi Põhja prokuratuuri jõudnud 30 laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumit. Kui palju on neid ühiskonnas tegelikult, ei oska keegi öelda. Sotsiaalkindlustusameti lastemajja on tänavu kümne kuu jooksul pöördutud 605 korral.