EPL UKRAINAS | Mõkolajivi päästja kukkus läbi viiekorruselise maja. Mis seal ikka, sõbrad tõid välja

Vanemseersandist jaoülem Vitali Kutnjak räägib, et mullusega võrreldes on Mõkolajivis suhteliselt rahulik ja iga päev enam väljakutseid ei ole. Tule alla satuvad nii elumajad kui ametiasutused, enamasti aga ikka elumajad koos inimestega.

Mõkolajivi oblastis päästeteenistuse kohalikku tuletõrje- ja päästeüksust juhtiv kapten Ihor Ivassikov on saanud president Volodõmõr Zelenskõilt ordeni „Ukraina rahvuslik legend,“ mida põhjendati tema kõrge professionaalsuse ning isetu ja vapra käitumisega inimeste päästmisel.

Intervjuus meenutas kapten täiemõõdulise sõja esimesi päevi, kui üks rakett tabas kahekorruselist maja. „Jõudsime kohale ja tõime ühe vanaemakese rusude alt välja,“ räägib Ivassikov. „Kahjuks oli ta surnud. Need olid esimesed päevad ja me ei teadnud isegi seda, mis mujal riigis toimub.“

Päästja sõnul jätkuvad plahvatused ja pommitabamused tänase päevani. „Aga mitte nii tihedalt kui varem,“ lisab ta. „Nüüd lendavad siin luuredroonid, meie sõdurid tulistavad neid alla ja seda on kuulda.“ Mõnikord tuleb ka allatulistatud droonide tõttu väljakutsele sõita, sest kulu ja kuivanud lehed võivad nende allakukkumisel põlema süttida.

Ivassikov lisab, et kõige intensiivsem oli pommitamine öösiti. „Ei saa isegi aru, kuhu mingi rakett lendab, olgu siis ametipostil või vabal hetkel, kodus,“ räägib ta. „Ärkasime perega iga öö üles ja varjusime nurka, hirm oli. Ausalt öeldes tööl nii palju hirmu ei olnud. Poisid täidavad kohust, kui kuskile midagi kukub, siis teavad, mida teha. Vajadusel lähevad ja aitavad. Ühe pommitamise käigus süttis põlema naftatöötlustehas, tule likvideerimine võttis kolm päeva. Tuhandeid tonne naftat on väga raske kustutada. See oli üks pikemaid tulekahjusid.“