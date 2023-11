Karmo Kuri: Martin Helme, erakorralised valimised ei päästa Eestit obstruktsioonist

Kas siis on jälle kavas kasutada dopingut ning obstruktsiooni toel enda poliitilist lihast pumbata? Sama küsimuse võiks loomulikult esitada ka teiste erakondade esimeestele, et mõista, millist rolli võib obstruktsioon tulevikus parlamendis mängida. Kas Eestist saabki väike kiuslik rehepappide riik, kus peamine põhimõte on, et kui ise ei saa, siis ei lase ka teistel?