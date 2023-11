Igor Taro: EKRE esineb jälle Venemaa jutupunktidega

Üks narratiiv jutustab, et kes iganes Venemaale vastu astub, muutub koheselt Venemaa sihtmärgiks. Igasugust vastuseisu Venemaa agressioonile naaberriikide suhtes käsitletakse agressioonina Venemaa vastu.

Väljavõte riigikogu 15. novembri stenogrammist. Kell 16:40 Martin Helme: „Välisministeerium süstemaatiliselt pingutab naba paigast ära, et muuta Eestit kõige agressiivsemalt käituvaks riigiks siin regioonis. /---/ Kui me selliseid seadusi teeme ilma ühegi liitlaseta, ilma teiste Euroopa riikideta, siis me muudame ju ennast sihtmärgiks.“