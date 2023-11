Gurmaan Triin Luhats: olen näosaatesse ühe režissööri kookidega ära „ostnud“

Toidu maitse puudumine on Triinu jaoks kaasa toonud selle, et isusid tal pole ja söömine võib täiesti ära ununeda. Nüüd peab Triin toidu enda jaoks huvitavaks tegema. „Mulle on oluline, et toidus oleks struktuuri, tekstuuri ja temperatuuri, sest muidu on see minu jaoks üks suvaline plönn. Olen näiteks söönud kuumi kotlette jäätisega, sest maitsed minu jaoks üksteist ei sega, aga see muudab asja minu jaoks huvitavaks.“