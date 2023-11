Alar Kilp: oleks just imelik, kui president poleks Metsküla kooli teemal sekkunud

Poleemikat on tekitanud see, kuidas Karis on esitanud seisukohti ja sõnumeid parlamendi töö ja valitsemise kohta. Ehkki manitsust on jagunud nii opositsioonile kui koalitsioonile, on Reformierakond „pihta saanud“ teistest rohkem - näiteks on ta öelnud, et Kaja Kallas