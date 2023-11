Ester Karuse: muidugi võtab president Metsküla kooli osas sõna. Ta on sundseisus

Teemal, kas presidendil on õigus sekkuda päevapoliitikasse ning kui vabalt tohib ta end tunda oma tegemistes ja väljaütlemistes, on arutletud aastaid. Peamiselt tõstatub küsimus ajal, kui riigipea astub etteantud kursilt kõrvale, osutades näppu viibutades süvenevatele murekohtadele. Sõna on vaba, armastas rõhutada eelmine president Kersti Kaljulaid. Kas see põhimõte siis tänasele riigi tähtsaimale mehele üle ei kandu?