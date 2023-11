Miks on tabelis nii vähe naisi? Arvud ei valeta: nii poliitikas kui ka majanduses maksab meeste sõna rohkem

Kui mõjukate nimekiri vastaks Eesti demograafiale, peaks seal olema 52 naist, sest just selline protsent Eesti elanikest on naised. Tõsi, naiste „ülekaal“ Eesti rahvastikus algab 51. eluaastast, kuid vähemalt nii vanadel inimestel on Eesti poliitikas, majanduses ja kultuuris arvestatav mõju. Mõjukate edetabeli naiste väike osakaal peegeldab hästi aga ebavõrdsust ja ühiskonna klaaslagesid, millega Eestigi hädas on.