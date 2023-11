Maret Maripuu: harva, kui last kasutab seksuaalselt ära võõras onu - peamised süüdlased tulevad ikka pere seest

Seksuaalselt väärkoheldud lapsi on Eestis paraku palju rohkem, kui oskame ja tahame arvata.

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev. See on kõige varjatum kuriteoliik, mis tuleb varjust välja tirida, sest muidu pole võimalik ohvreid abistada ning levikule piiri panna.