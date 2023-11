Urmas Reinsalu: peaministri kriis tänasega ainult süvenes

Meil oli enne Reformierakonna üldkogu kriisis peaminister, tänasega see kriis paraku süvenes. Peaministri kõnes kahjuks puudus sisuline käsitlus Eesti majanduse tänastest probleemidest. Koomiliselt kõlas peaministri üleskutse: me peame uskuma sellesse, et suudame Eesti inimestele maksutõusud arusaadavaks rääkida! Aga miks peaks sellega leppima? Reformierakond ehitab süsteemse poliitilise agendaga Eestist kõrgete maksude maad. Nende koostatud eelarve strateegia järgi kehtestataks Eestis aastaks 2027 uusi makse üle 2000 euro töötava Eesti inimese kohta aastas. Reformierakond on oma senist ideoloogiat muutnud nõnda, et paljud liikmed said sellest aru hilinemisega.