Mihhail Kõlvart: Reformierakonna uus juhatus vaatab nii erakonna kui ka peaministri toetuse vabalangust vaikides pealt

Vägisi jääb mulje, et Reformierakond ei ole ikka veel aru saanud vastutusest mitte ainult enda, vaid ka vabariigi valitsuse töövõime ja eelkõige Eesti tuleviku eest. Kaja Kallase kõne keskendus enesekaitsele ja seniste sammude õigustamisele. Loomulikult ei pääsenud ta üle ega ümber Jüri Ratase valitsusest, kelle vastuvõetud otsused on kõikides Eesti praegustes hädades süüdi. See kõik on vale ega vääri seetõttu pikemat käsitlemist.