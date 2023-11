Tanel Kiik: Kallase mandaat on ammendumas nii peaministri kui ka erakonna esimehena

Saime kuulda, kuidas Reformierakond on Eesti poliitmaastikul vajalikum kui kunagi varem, kuigi ühiskondlik arvamus liigub selgelt teises suunas. „Eesti vajab erakonda, mis on valmis tegema ära need otsused, mis on paljude aastate jooksul tegemata jäänud ning parandama vigu, mida minevikus on tehtud,“ lausus erakonna esimees Kaja Kallas. Eesti poliitika ajalugu tundvatele inimestele kõlab see mõttekäik suisa irooniliselt. Reformierakond on alates 1999. aastast kandnud valitsusvastutust üle 20 aasta, sealhulgas enamik sellest ajast peaministrierakonnana. Mille taha need suured otsused siis seni on jäänud?