Lauri Läänemets: korras riigirahandus on vajalik, aga see ei ole võluvits, mis toob rahvale heaolu ja tagab majanduse arengu

Olukorras, kus meie ettevõtete ekspordivõimekus on langenud, üha enamad riigid kaitsevad oma majandusi ja ettevõtteid, globaliseerumine taandub ja keskkonnamuutused on järsud ning kiired, peab ka Eesti valitsusel olema majandusportsessides juhtiv, mitte kõrvaltvaataja roll. Olen kohtunud mitmete ettevõtjatega erinevates Eesti piirkondades ning nende ühine sõnum valitsusele on olnud, et riigilt oodatakse selget visiooni, plaani ja otsuseid, mis sihile viivad. Ettevõtjatel on tulevikku vaadates ning plaane ja investeeringuid tehes tarvis kindlust, milline on meie plaan energeetikas, mis saavad olema raiemahud ning millised on avaliku sektori investeeringud.