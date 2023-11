KULTUURIBIIT | Viiludaja Hans Christian Aaviku playlist

Hans Christian pälvis 2022. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia laureaadi tiitli; Saksamaa ühe tippfestivali, Usedomi Muusikafestivali prestiižika muusikapreemia ning Eesti Interpreetide Liidu „Aasta Interpreedi“ laureaadi tiitli. 22. novembril esineb Hans Christian Eesti Interpreetide Festivalil Eesti Muusika Nädal Mati Kuulbergi autorikontserdil, esitades teiste hulgas helilooja Sonaati nr 4. sooloviiulile.

Üks Hans Christian ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Olen väga õnnelik, et olen saanud süveneda detailsemalt Mati Kuulbergi loomingusse ning pühendada aega tema helikeelest arusaamisel., Kuulbergi 4. viiuli soolosonaat on ülimalt virtuoosne ning meisterlikult kirjutatud - olen otsustanud, et see teos jääb kindlalt minu püsirepertuaari!“

Johann Sebastian Bach – Goldbergi variatsioonid

Minu jaoks kujutab see Bachi teos nootides perfektsuse olemust. Midagi, kuhu poole me kõik püüdleme, aga ei jõua. Kolm muusikut, kes on kõik omanäolised. Julianilt, kelle juures õppisin Viinis, sain teada, kui palju kadalippe nad pidid läbima, et see plaat meieni jõuaks. Nii muutus see minu jaoks veel olulisemaks.

Jacob Collier – In the Real Early Morning

Tema teostest kindlasti üks rahulikumatest. Jacobi oskus jutustada lugu ka väheste nootidega on ülimalt eriline. Tulen tema muusika juurde päris tihti tagasi ning iga kord avastan tema lugudes jälle midagi uut, mida varem välja ei kuulnud.

Loomulikult tasuks sinna juurde kuulata ka tema uusi albumeid - mõnikord läheb asi täitsa käest ära…

(allolevalt YouTube’i lingilt saab kuulata järjest muusikavalikut, välja arvatud eraldi välja toodud listid valikule nr 1, 6 ja 7)

Vision string quartet – Travellers

Seda lugu kuulan alati olles reisil. Väga tihti on see mu esimene lugu lennukis õhku tõustes - kuidagi annab hea lükke!

George Enescu – Keelpillioktett