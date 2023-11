Tarmo Seliste: emiteerime miljardi eest võlakirju ja teeme kortermajad soojaks!

Kortermajade rekonstrueerimine on olnud üks Eesti edulugusid. Viimase 15 aasta jooksul on Eestis korda tehtud sadu korterelamuid, paranenud on elukeskkond ja vähenenud kommunaalkulud. Korteriühistute huvi oma maja korda teha on tõusnud, rahastamise võimalused aga oluliselt paranenud pole. Mida teha?