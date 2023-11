ARVUSTUS | Kui Julius Caesar Egiptuses käis, siis ta nägi, võitis ja armus

Kulus kolmsada aastat, et Georg Friedrich Händeli tähtteos Tartus lavale jõuaks, aga praegusel juhul on kaua tehtud tõesti päris kaunikene. Nii lavastaja, näitlejad, kunstnikud kui ka muusikud on aplausi ja braavo-hüüded, mida publikust esietenduse jooksul kõlas, igati ära teeninud.