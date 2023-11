„Põrgu maa peal.“ Gaza on keset sõda arstiabita

Kümned tuhanded inimesed on veetnud nädalaid Gaza linna haiglates, lootes, et see pakub natukenegi turvalisust, samal ajal kui kogu sektor on olnud järjest tugevama pommitamise all. Lõppenud nädalal aga jõudsid Iisraeli väed Gaza suurima, Al-Shifa haiglani ja tuhanded inimesed koos meedikutega pidid lahkuma läbi purustatud linna lõuna poole.