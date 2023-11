Eva Gutmann: kuidas veenda mänguväljakul paganate lapsi, et nende vanemad põlevad põrgus?

Luterlik kirik tegi leeris käimise kohustuslikuks eelduseks kiriklikule abielule. Miks? See oli efektiivseim viis, kuidas talupojad lugema ja piiblit tundma õpetada. Et leerist läbi käia, pidi piiblit tundma. Et piiblit tunda, pidi lugema õppima. Et lugema õppida, pidi mõnedki aastad koolis käima. Abielluda sai ka väljaspool kirikut, ent sellega kaasnes patus elamine ja põrgus põlemine. Kes seda tahaks?