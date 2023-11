Raimond Kaljulaid: mehed, enne kui Kaja Kallast kritiseerite, tehke järele ja siis tulge õpetama!

Kallas on Reformierakonna esimees aastast 2018 ning peaminister aastast 2021. Selle aja jooksul on Reformierakond võitnud väga veenva eduga kahed riigikogu valimised. Kallas on edukalt kokku pannud kolm valitsust. Tema juhtimisel on Reformierakonnaga liitunud ridamisi oma valdkonna tipptegijaid - kaitsevaldkonnast ja mujalt.