Eelmise nädala keskpaigas tekkisid kahtlused, et Venemaa on hakanud naabri peal katsetama Valgevene piiridelt tuttavaid hübriidsõja meetodeid. Nädala lõpus said need ka kinnitust. Teateid, et Vene ametnikud toovad piirile arvukalt kolmanda maailma kodanikke, kinnitasid nii Soome ametnikud kui ka Venemaalt saabuvad reisijad.