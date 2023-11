KULTUUR KÕIGILE | Dirigent Edmar Tuul: ka kurdid ihkavad osa saada koorikontsertidest, võimaldagem seda!

Teist aastat järjest korraldab dirigent Edmar Tuul ülemaailmsel puuetega inimeste päeval 3. detsembril ühtekuuluvuskontserti. Selle teeb eriliseks, et kultuurisündmus on ligipääsetav nii neile, kes ei liigu oma jalal, neile, kes ei kuule või ei näe, ning neilegi, kelle jaoks tuleb keerulisi sõnumeid lihtsamasse keelde seada.Tuul arutleb, et võib ju mõelda, mida annab näiteks kurdile koorimuusikast osasaamine. Meenutades aga, kuidas mitukümmend kurti eelmise aasta kontserdil nimiteost, Pärt Uusbergi „Mis on inimene?“ kaasa hakkasid laulma ehk sõnu kaasa viiplema, on vastus ilmselge. „Me kõik tahame olla kaasatud, saada kogemusi, aga paraku jäävad paljud kultuurielamused puudega inimestele kättesaamatuks,“ nendib Tuul ja rõhutab, et see probleem puudutab suurt osa Eesti ühiskonnast. Selles aasta septembrikuu seisuga elab Eestis 118 864 puudega inimest. Kuulmise, nägemise, liikumise või psüühikaga võib probleeme olla aga ka lühiajaliselt.Tuul meenutab, kuidas Eesti kurtide noorteorganisatsiooni vedur Ann-Ornella Öpik pärast eelmise aasta kontserti rääkis, et polnud kunagi unistanud koorikontserdist osa saada. „Ta rääkis, kui uskumatult mõnus see oli, ta sai väga ägeda elamuse osaks,“ meenutab Tuul Öpiku sõnu pärast kontserti. Selleks, et tõepoolest kõik inimesed kultuurisündmusest osa saaksid, tuleb omajagu asju läbi mõelda. Tuul võtab ühtekuuluvuskontserdi korraldusliku poole pulkadeks: vaegkuuljatele tagatakse viipekeele- ja kirjutustõlge (ehk subtiitrid), vaegnägijatele valmistatakse punktkirjas kava ja nad saavad endale kõrvaklapid, kust kuuleb kirjeldustõlget ehk neile maalitakse pilt laval toimuvast.