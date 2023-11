FOTOD | Pärimusmuusika ansambel EHALE esindas Eestit Euroopa muusika nädalal Saudi Araabias

Esinemiskutse saadi Euroopa Liidu esinduselt Saudi Araabias, Bahrainis ja Omaanis. EHALE (koosseisus Hellika Otsar, Aet Kubits, Aneta Ponetajev ja Mathias Lantin) liikmed nõustuvad üksmeelselt, et selle esinemise peamine eesmärk oli tutvustada eesti kultuuripärandit ja pärimusmuusikat. Bändiliikmed leiavad, et sellise mastaabiga üritusel mängimine on eriline võimalus väikeriikide kultuure tutvustada. Niivõrd eksootilises riigis nagu Saudi Araabia on võimalusi selleks vähe. „Eesti rahva pärimuse näitamine on meie kui noorte muusikute ülesanne. Oleme selle võimaluse eest väga tänulikud,“ rääkis ansambliliige, viiuldaja Hellika Otsar.