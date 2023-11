Jaan Murumets: Heidit, kui sina ilma autota ei saa, ei tähenda, et kõik ei saa

Mul on tunne, et osa eestlasi usub, et kui ühte sõitu ei saa ajaefektiivselt ilma autota teha, siis järelikult peab kõik sõidud autoga tegema. Mõni päev on ehk tõesti vaja „Kakumäelt botaanikaaeda töökonverentsile“ käia. Ehk on mõne inimese jaoks see isegi igapäevaelu. Aga kõigil ju ei ole ja kindlasti ei ole kõik sõidud ühest linna otsast teise.