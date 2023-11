JUHTKIRI | Aitab salastamisest! Muudame Eesti tagasi avatud riigiks

Mida vähem tead, seda kauem elad? Maffiariigis võib see tõdemus paika pidada, aga demokraatias võimaldab just maksimaalne avatus suurimal hulgal inimestel riigi tegemistel silma peal hoida. Olgu või uudishimust, aga ennekõike selleks, et tabada juba eos vigu ja otseseid kuritöid.