Eesti on enneolematu surve all. Teisipäeval võib Venemaa teha sammu, mis ähvardab liitlased tülli ajada

Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsioon OSCE loodi 1975. aastal selleks, et külm sõda ei muutuks kuumaks. Sellest pidi saama NATO ja Varssavi pakti riikidele arutelude pidamise koht, kus ühised eesmärgid olid muu hulgas jõu kasutamise vältimine teineteise vastu, riikide territoriaalse terviklikkuse austamine, erimeelsuste rahumeelne lahendamine ja muu selline. Vähemalt nii kõlab legend. 1975. aastal sõlmitud Helsingi lepete puhul oli muidugi kaunis problemaatiline rääkida Nõukogude Liidu terviklikkuse austamisest. Viimane pidas ju selle terviku osaks ka Balti riike, ent see on omaette lugu.