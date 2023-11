Riigireetmises süüdistatav Aivo Peterson – Kremli sihikindel käepikendus või lihtsameelne massöör, kes konksu alla neelas

Peterson ja tema tagala ehk erakond KOOS korraldasid esimesel istungil oma sõu. Partei piketeeris kohtumaja juures ning kapo aastaraamatus Vene meedia abistajana mainitud Oleg Bessedin filmis keelust hoolimata istungit ja postitas lõigu veebiavarustesse. „Usun, et siin on tegemist ametkonna eksitusega,“ teatas rõõmsameelne Peterson kohtupingist. Pressipiltnikele poseeris ta nõnda, et tegi kätega südamekesi.