Koolipsühholoog Karmen Maikalu: laps ei ole pesumasin, mille viid parandusse ja saad tervena tagasi

„See on elu ja surma küsimus,“ on Karmen Maikalu selgitanud oma – koolipsühholoogi – ameti tähtsust igas koolis. Kahjuks on oma psühholoog tööl ainult umbes pooltes Eesti koolides. See on Maikalu sõnul suur mure, sest kui mujale psühholoogi juurde pääsu määrab ja juhib lapsevanem, siis koolipsühholoogi juurde saab laps ise minna.