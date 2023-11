20-aastaselt peatada kohtus õlitehas? Kust tuleb see mõte ja jõud?

11. oktoobril teatas riigikohus, et tühistab Eesti Energia uuele Auvere õlitehasele antud ehitusloa. See otsus tähendas võitu Kertu Birgit Antonile (20) ja tema kaasvõitlejatele, kes 2020. aastal riigi vastu keskkonna ja tuleviku nimel kohtusse läksid. Kuigi Anton kerkis meediapilti juba 16-aastasena, kui asus noorte kliimastreike korraldama, tunnevad eestlased teda täna just keskkonnakaitsjate esindajana õlitehase kohtusaagas.