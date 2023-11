PÖFF-i ARVUSTUS | Vägevate naiste võidukäik pimedatel öödel

Filmihundi ulg on selleks sügiseks kajanud, kahenädalane kinopidu läbi, 27. PÖFF oma sadade filmidega ajalooraamatutesse kantud. Positiivset üldpilti ei suutnud tänavu eriti väärata isegi see, et järjekordsed maailma esilinastused korraldati Coca Cola Plaza kott-toolisaalis, mille istmete sügavusest on eakamatel huvilistel end raske püsti saada ja nooremgi vaataja avastab üha uusi kehaosi, mis võivad valutama hakata.