Eestis on olnud tavapärane ratsionaalsus „hundid söönud, lambad terved“ või peaks ütlema „lambad söönud, hundid terved!“

Kui vaatame eelarvenõukogu arvamust rahandusministeeriumi 2023. aasta suvise majandusprognoosi kohta, siis see on suuresti žongleerimine arvudega. Püstitades mingid numbrilised eeldused, on võimalik teha ka järeldused. Muutes sisendit muutub väljund.