Maris Lauri: EKRE venitamine viib õpetajatelt palgatõusu ja inimestelt uued planeeritud toetused

Kahjuks tavapärast menetlust ei saa teha. Põhjuseks on opositsioon, eelkõige EKRE, mis on esitanud kokku 2700 muudatusettepanekut, mille hääletamine koos 10-minutiliste pausidega kestaks kuus kuud. Reaalselt tähendaks see, et eelarve jääks märtsiks vastu võtmata.