REPORTAAŽ | „See, et ma olin milleski kõige parem, oli minu jackpot!“ Kuidas Wend profikokkadega mõõtu võttis

Kuna tegemist on võistlusega, siis on loomulikult paigas reeglid, olemas „mänguväljak ja vahendid“, ülesanded, tõkked ja takistused. Toon mõned näited – kõik võistlejad peavad viie ja poole tunni jooksul valmistama ette ja serveerima sekundilise täpsusega kolm käiku, igaühte seitsmel taldrikul. Eelroog, pearoog ja dessert ehk 3x7, alustades võistlusköögis kohapeal sisuliselt nullist. Iga roa puhul on vaja kasutada kohustuslikke, korraldajate etteantud tooraineid ja suuniseid, mis peaks lõpuks taldrikule ilmuma. N-ö laias laastus. Toon paar näidet.