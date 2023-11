Esmaspäeval tegi Taga-Karpaatiast pärit Ungari rahvusest drooniüksuse ülem hüüdnimega Madjar krüptilise avalduse, et Ukraina armee maksis kätte Taga-Karpaatia 128. brigaadi ründamise eest ja et oodake ohtralt nekrolooge Venemaa meedias. Ta vihjas kahetsusväärsele juhtumile Zaporižžja rindejoone läheduses, kus 128. brigaadi juht kogus sõdurid kokku, et neid autasustada ja järgnes rünnak Iskander-M raketiga, kuigi Ukraina armees on kokkulepe, et selliseid kogunemisi ei korraldata, kuna see on ohtlik.