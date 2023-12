Enno Tammer: mind on raske murda

Suur tali pole veel taevast alla tulnud, kui me end koos piltnikuga staarajakirjanikust kriminaalkurjategijale Enno Tammerile (63) külla sätime. Tammeri kallis kaasa Tiina viibib parasjagu koos poja ja tema kahe tütrega soojal maal ning Tammer kurdab, et on nädal aega poissmeheelu elanud, koristatud tuba pole ette näidata. Ta hoiatab ka labrador Charli eest, kes olevat talumatult tüütu tüüp. Tegelikult pole toal häda midagi, Charli aga arvab otse loomulikult, et külla tuldi temale. Kahjuks jooksevad kõik koera katsed inimeste jutust osa võtta liiva. Küll aga on kohemaid selge, et Tammer on oma musta tonti kõrvuni kiindunud, nõnda nagu peni temassegi.