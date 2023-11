Tallinna linnavalitsus käis kogu sadama ja Kalaranna vahelise ala jaoks välja plaani, mille ristis Merevisiooniks – kahasse mõttega linnahall lammutada. Tabav nimi küll, aga kus seal see merevaade on? Kas Kultuurikatla eest mööda jalgrada see terake vett, mis paistab inimesele trammiaknast nagu läbi nõelasilma?