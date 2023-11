NATO uus juht tuleks leida enne eurovalimisi. Rutte on favoriit, kuid see võib olla tema suurim miinus

Tänavu lülkati NATO juhi valimine edasi, kuid selle mitteametlik osa on taas täie hooga käima läinud, ehkki paljud usuvad, et tegelik võitja pole endast veel märku andnud. Otsus tuleb siiski langetada, sest järgmise sügiseni peasekretäriks jääma nõustunud Jens Stoltenberg lubab, et praegune pikendus jääb talle viimaseks.