Netanyahu tahab edasi sõdida, aga Iisrael juba väsib. Relvarahu võib nii katkeda kui ka pikeneda

Hamasiga sõlmitud relvarahu, et vabastada osa Iisraeli pantvange ja peatada Gaza lahingutegevus, viitab sellele, et seni kompromissitut joont hoidnud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on kurssi muutmas. Arvatavasti ei tähenda kokkulepe veel tema seisukohtade pehmenemist. Netanyahu on algusest peale kinnitanud, et Gazas on Iisraeli põhieesmärk likvideerida Hamasi sõjaline ja poliitiline võim. Ta paistab selle lubaduse juurde jäävat, sest edust sõltub tema poliitiline karjäär.