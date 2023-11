Kapo asejuht: Vabaduse väljaku meeleavaldusel osales spetsiaalselt selleks Eestisse saabunud Moslemi Vennaskonna liige

7. oktoobril toimus kohutav terroristliku organisatsiooni Hamasi rünnak. Rünnati rahumeelseid rahvakogunemisi, surma sai üle tuhande inimese, väga palju oli haavatuid, üle 200 inimese võeti pantvangi. See paneb ju mõtlema, kui palju on inimesed kannatanud terrorismi tõttu. Nii et võttis väga tõsiseks. Suur kaastunne Iisraeli riigile ja rahvale, et nad nii jõhkra ja ulatusliku rünnaku alla jäid. Hamas kui terroristlik organisatsioon on kogu aeg üritanud Iisraeli rünnata. Nende põhimääruses on kirjas, et Iisrael tuleb hävitada ja saada see territoorium tagasi palestiinlaste kätte. On ju teada, et Hamas järjepidevalt üritab relvi ja lõhkematerjali hankida ning otsib selleks rahastust. Sellised tegevused näitavad, et rünnak on ettevalmistamisel. Inimliku kaastunde kõrval peame meie julgeolekuasutustena mõtlema, milline võib olla selle mõju Eesti-siseselt. Kas keegi radikaliseerub? Kas on mingeid märke, et Eestis võidakse Iisraeli kodanikke rünnata? Midagi sellist pole me näinud, küll aga näeme sotsiaalmeedias üksikuid terrorirünnaku õigustamisi.