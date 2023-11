„Mõjukad pole poliitikud, vaid neid suunavad nukujuhid.“ Kes on Eestis tegelikult mõjukad?

Eesti Päevaleht, LP ja Delfi on kõige mõjukamate eestlaste pingerida koostanud 2015. aastast. Sellesse edetabelisse jõuab igal aastal poliitikuid, riigiametnikke, meelelahutajaid, sportlasi, teadlasi ja üldse väga mitmesuguste elualade esindajaid. Nendes pingeridades on kõrgematel positsioonidel olnud seni tavaliselt ikkagi poliitikud ja ametnikud. LP uuris selle aasta mõjukatelt, kas Eestis on võimalik olla eriti mõjukas ka ilma poliitikaga tegelemata või mõnes kõrges riigiametis töötamata.