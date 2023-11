Edgar Kaskla: vabandust, aga Ukraina on unustatud

USA on mitmel korral üritanud tagasi tõmmata oma 100-protsendilist toetust Iisraelile, kuna verevalamine Gazas on olnud jõhker, aga lehm on juba aedikust välja saanud. Võib-olla aitab veidi see, et USA on pidanud salanõupidamisi vabastamaks Hamasi võetud pantvange vabastada. Nende vabastamine võib igal hetkel juhtuda, kuid ka see on USA katse leida mingit neutraalsemat seisukohta Iisraeli-Palestiina vahel. Paraku on selleks hilja.