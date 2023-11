JUHTKIRI | Nüüd tuleb küll piir pidama saada

Siiani puudub ühtne selgus, miks just see aasta nii murdeliseks kujunes ja kui palju keegi seda koordineeris. Jah, Venemaa küll pommitas toona aktiivselt Süüriat, kuid põgenikevool oli praeguste teadmiste järgi pigem sellega kaasnev nähtus. Ent mis tahes organ Moskvast saavutatud tulemust jälgis, jõudis ta kiiresti järeldusele, kuivõrd tõhus relv on see lääne lõhestamiseks.