Elo Kaalep: me vaba sõna piiratakse. Kas Kaja Kallast peaks nüüd trahvima ühe Hiina poliitika toetamise eest?

Kuigi seadusemuudatus on Ukraina sõja kontekstis inimlikult mõistetav, tõendab hiljutine Palestiina pooldajate meeleavalduse juhtum, et see on tõsine piirang sõnavabadusele. Jättes kõrvale Hamasi rünnaku ilmselge hukkamõistetavuse, keskendun siinkohal ainult sõnavabaduse küsimusele.