Ent näib, et just see fantastiline tulemus tegi Kaja Kallasele karuteene. Häirekell kõlas kohe pärast valimisi – Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond tulid valitsusse sisuliselt statistide rollis. Neile mõlemale jagus kõigest kolm portfelli (isegi summeerituna vähem kui reformierakondlastele) ja nende hääli vanem partner eriti ei kuulanud.