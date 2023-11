KULTUURIBIIT | Režissöör Eeva Mägi playlist

Eeva Mägi on lõpetanud Balti Filmi- ja Meediakooli 2015. aastal. Tema dokumentaalfilm „Süda Sõrve Sääres“ (2019) oli võidukas 2020. a Melbourne’i Rahvusvahelises Filmifestivalil. Tema käe all on valminud veel sellised lühifilmid nagu „Lembri Uudu“ (2017), „Maakohus“ (2020) ja „Kolmapäev“ (2021). Tema kõige värskem lühimängufilm, ooper-vestern „3. oktavi F“ võitis 2022. aasta PÖFFi parima rahvusliku lühifilmi auhinna, sh. ka õiguse kandideerida Oscaritele.