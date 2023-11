JUHTKIRI | Urmo Soonvald: Kaja Kallas unustas eestlaste tunded

Teist aastat järjest Eesti kõige mõjukamaks inimeseks valitud Kaja Kallast on mõtet lõputult kritiseerida siis, kui usume, et ta kuulab, arvestab ja õpib. Seni on ta valjusti ning nähtavalt tõestanud, et on õppimis- ja mõistmisvõimetu. Ta on ise tõstnud end välja Eesti väärtusruumist – ja teinud seda Reformierakonna vaikiva aplausi saatel.