Indrek Ibrus: R2 on kultuuripoliitiline õnnestumine - eeskuju, millest maailmas laialt rääkida!

Korraga nii kultuuripoliitika kui ka kultuuriajaloo uurijana tahan ERRi ja Raadio 2 kiita. Koos telesaatega Eesti Laul on Raadio 2 olnud üks eesrindlikumaid, kultuuripoliitiliselt mõjukamaid ja olulisimaid asju, millega ERR on hakkama saanud. Sel kanalil on olnud tõendatult positiivne mõju Eesti muusikatööstusele, selle nõrgemate osade võimestamisele ning seeläbi Eesti elanike kultuurimenüü mitmekesistamisele. Lõpptulemusena on nad aidanud kaasa Eesti elanike tähenduslikumate elude elamisele.