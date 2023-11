FOTOD | Kui pöörane oli Tammsaare meelest armastus? Avanes näitus „Armastuse stiihia“

„Tammsaare on eesti kirjanduses kõige rohkem lahanud armastuse olemust, erinevaid külgi ja avaldumisvorme, ka armastuse hävitavat mõju,“ sõnas näituse kuraator, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. „Seetõttu on ka näituse pealkiri „Armastuse stiihia“. Armastus on Tammsaare jaoks sageli nagu kontrollimatu loodusjõud, orkaan, mis oma võimsuses loob segadust ja isegi kaost.“