Raadio 2 peatoimetaja: kas tõesti peab igal žanril olema oma saade – isegi kui kuulajaid ei jagu?

Raadio 2 vajab värskenduskuuri ja see meid ees ootabki. 30 aastat tagasi avatud raadiojaam ei saa täna tegutseda sama loogika järgi nagu toona. Isegi mitte samadel alustel nagu kümme aastat tagasi. Aeg on edasi läinud ja koos sellega on muutunud nii auditoorium, raadio olemus kui meediatarbimine laiemalt.